MONTORIO AL VOMANO, M5S POLEMICHE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASSICURAZIONE

MONTORIO AL VOMANO. Come ogni anno il Comune di Montorio al Vomano organizza il soggiorno

termale per anziani pensionati residenti e quest'anno la destinazione della località termale individuata è la città di Abano Terme.

Per la scelta della sistemazione il Comune ha chiesto sei preventivi (Atto N. 508 Reg. Gen. del 23/06/2015), dall'altro lato non è stato richiesto nessun preventivo per la Polizza Infortuni dei soggetti

interessati (Atto N. 534 Reg. Gen. del 26/06/2015).

«L'Amministrazione», dice il M5s, «ha ritenuto di chiedere direttamente ad una sola Compagnia di Assicurazioni l'accensione di tale polizza. Compagnia che si è prontamente dichiarata disponibile. Non capiamo i motivi di tale scelta ma, se si vuole che il Comune risparmi il più possibile, visto anche la situazione tutt’altro che rosea delle casse comunali, ci sembra una scelta errata e incoerente con il principio di "concorrenza" che, come tutti sanno, permette di abbassare i prezzi e quindi risparmiare».