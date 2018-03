SBAGLIA STRADA, NOTTE SUL GRAN SASSO PER ESCURSIONISTA

L'AQUILA. Notte all'addiaccio sul Gran Sasso per un 73enne di Magliano Sabina (Rieti), bloccato sotto il monte Prena a quota 2561 e recuperato all'alba dall'elicottero del 118. Abituato a escursioni in zona, durante la discesa invece della via Normale ha imboccato la via dei Laghetti, fra salti di roccia e un canale innevato. In costante contatto telefonico con il Soccorso Alpino, ha mostrato la sua posizione tenendo acceso il display del cellulare. I tecnici Cnsas lo hanno raggiunto dalla via Ceri.