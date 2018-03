SANITÀ: BLITZ NAS IN OSPEDALE L'AQUILA, RISCONTRATE CARENZE

L'AQUILA. Blitz dei Carabinieri del Nas, ieri, all'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila: i militari hanno ispezionato numerosi reparti, riscontrando diverse anomalie. In particolare sarebbero state trovate alcune confezioni di farmaci scaduti, bidoni di rifiuti speciali nei bagni aperti al pubblico e un trolley usato come carrello d'emergenza per i farmaci. L'attenzione dei carabinieri si è concentrata anche su alcune vie di fuga ostruite dalla presenza di barelle. All'esito degli accertamenti è stata rimessa un'informativa al sindaco, Massimo Cialente, affinché adotti le misure necessarie al ripristino delle idonee condizioni strutturali. Nelle scorse settimane i militari del Nas di Pescara avevano già eseguito ispezioni analoghe in altri ospedali della Regione, tra cui quelli di Pescara, Chieti e Avezzano