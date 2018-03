BIMBA DI 8 ANNI CADE E BATTE TESTA DURANTE GITA CON GENITORI

AVEZZANO. In gita con i genitori, originari di Roma, sui monti di Camporotondo, frazione del Comune di Cappadocia, in provincia dell'Aquila, una bambina di 8 anni è inciampata ed è caduta battendo la testa contro una pietra. Sul posto sono intervenuti con un'ambulanza gli operatori del 118 che, accertate le condizioni gravi della piccola, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto della bambina nell'ospedale dell'Aquila.