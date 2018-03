GIORNALISMO. MORTA ISOLINA SCARSELLA

ABRUZZO. All'eta' di 50 anni e' morta all'alba per cause naturali Isolina Scarsella, giornalista professionista. Isolina era cresciuta professionalmente nella redazione del Messaggero dell'Aquila, vera e propria scuola di giornalismo sotto la direzione di Guido Polidoro. Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di una collega che ha sempre partecipato con impegno e passione all'iniziative delle associazioni di categoria". Sull'improvvisa scomparsa della giornalista interviene anche il presidente della Regione Luciano D'Alfonso che esprime il suo cordoglio. "Tutti la ricordiamo per la sua grande professionalita' e passione per il lavoro, lo spirito sempre partecipativo e per la sua rara gentilezza d'animo. Ex collaboratrice del Messaggero ma, soprattutto, volenterosa e generosa professionista, amica e collega nella redazione dell'Ufficio stampa della Giunta regionale". Il ricordo del presidente si conclude con un "Ciao Isolina".