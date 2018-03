TURISTA SVIZZERO ANNEGA MENTRE FA IL BAGNO, NEL TERAMANO

MARTINSICURO. Un turista svizzero di 82 anni, Rudolf Winterberger, in vacanza insieme alla moglie nel Teramano, è deceduto mentre era in acqua su un materassino. I soccorritori si sono accorti di lui purtroppo quando era già riverso privo di vita in acqua, nei pressi della battigia. I bagnini sono intervenuti immediatamente ma i soccorsi sono stati inutili. La tragedia si è consumata nel tratto di mare all'altezza del campeggio Rivanuova. Sul posto il personale del 118, i carabinieri della stazione locale e dell'ufficio circondariale marittimo. La salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero a disposizione del magistrato che nelle prossime ore dovrebbe concedere il nulla-osta per riconsegnarla ai famigliari