INCENDIO IN FABBRICA LAVORAZIONE CARNI AVEZZANO

AVEZZANO. Un incendio è divampato in una fabbrica adibita alla lavorazione della carne nel nucleo industriale di Avezzano. L'allarme, stamani, è stato dato da alcuni operai che hanno immediatamente evacuato lo stabile a causa di una colonna di fumo che ha invaso la zona. Nella struttura erano presenti oltre 100 operai tra cui non vi sarebbero stati né feriti, né intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con due autobotti, hanno domato le fiamme. Accertamenti sono in corso sulle cause. Una bombola del gas che è stata estratta dal rogo in un magazzino da tre Vigili.