ANZIANO MUORE IN OSPEDALE DUE SETTIMANE DOPO CADUTA DA BICI

PESCARA. Cade dalla bici e muore in ospedale a circa due settimane dall'incidente: si tratta di un 78enne di Pescara, G.D.Z., che lo scorso 20 giugno aveva perso il controllo del suo mezzo a pedalata assistita sul ponte della Libertà in direzione di via Aterno finendo contro un cordolo e battendo la testa. Trasferito in ospedale, era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Dei rilievi si era occupata la Municipale.