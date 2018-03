PROTOCOLLO D'INTESA TRA PLOCE E I PORTI DI ORTONA E VASTO

CHIETI. Fare sistema per favorire la competitività dei sistemi produttivi tra Abruzzo e la Croazia e dell'Abruzzo. È la scommessa che si augura di realizzare la Camera di Commercio di Chieti attraverso il protocollo di intesa firmato questa mattina tra il sindaco di Ploce, Kresmir Vejic e Mario Miccoli, presidente dall'Aspo, l'Azienda Speciale per i porti di Ortona e Vasto, organismo istituito per appositamente dall'ente camerale.

Protocollo di intesa che punta a promuovere «una collaborazione strategia per il collegamento dei porti di Vasto e Ortona con il porto di Ploce, uno dei terminali dei Corridoi europei 5 e 11 per veicolare il futuro dei flussi commerciali che arriveranno dai nuovi paesi produttori».