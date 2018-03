QUATTRO ETTARI DI BOSCAGLIA IN FIAMME A BUSSI

BUSSI SUL TIRINO. Boscaglia in fiamme, nel pomeriggio, a Bussi sul Tirino. Il rogo ha interessato un'area di circa 4 ettari, tra la stazione ferroviaria e la galleria sulla strada statale 153. L'incendio è stato domato da Vigili del Fuoco di Popoli e Alanno (Pescara), personale del Corpo forestale dello Stato e Protezione civile di Bussi. Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Popoli per la messa in sicurezza della viabilità. Degli accertamenti sul rogo si occupa la Forestale.