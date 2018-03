CONFINDUSTRIA CHIETI-PESCARA: NICOLA FABRIZIO PRESIDENTE ENERGIA

PESCARA. Nicola Fabrizio, amministratore delegato della Metamer di San Salvo (Chieti), è il presidente della sezione Energia di Confindustria Chieti-Pescara. E' stato eletto dall'assemblea della stessa sezione, riunita a Pescara su convocazione del presidente della locale Confindustria, Gennaro Zecca. Sarà affiancato dal vicepresidente, Giuseppe Maiellare, rappresentante del Gruppo Eni.

« Siamo convinti che», ha detto Fabrizio, «una delle chiavi dello sviluppo e del rilancio del nostro territorio, quindi della crescita, passi proprio per il settore energia. E' necessario, all'interno della Sezione Energia di Confindustria Chieti-Pescara, non perdere mai di vista tale responsabilità e mettere in campo tutto l'impegno e le risorse disponibili per non rammaricarsi nel futuro per l'ennesima opportunità non colta».