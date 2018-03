TENTA DI RUBARE SU AUTO DEI BAGNANTI IN SPIAGGIA, ARRESTATO

CRONACA. GIULIANOVA. I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Giulianova hanno arrestato in flagranza del reato di tentato furto aggravato un 55enne del posto, gia' noto alle forze dell'ordine.

Alcuni bagnanti lo avevano notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcune autovetture parcheggiate sul lungomare Zara e hanno informato subito i carabinieri. Una pattuglia in borghese ha iniziato a seguire i movimenti dell'uomo, fino a quando il 55ene, con mossa repentina, ha rotto il deflettore di una Peugeot Cabrio, introducendosi all'interno del mezzo.

I militari sono quindi entrati in azione, bloccandolo ed arrestando in flagranza di reato. Dopo le formalita' di rito il giuliese e' stato rinchiuso nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri, cosi' come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, in attesa di giudizio per direttissima. I Carabinieri di Giulianova invitano la popolazione a segnalare il verificarsi di situazioni analoghe od altri eventi sospetti.