TRAVOLGE E UCCIDE DONNA A PESARO, SI È COSTITUITO IN ABRUZZO

PESARO. Si è costituito nella tarda serata di ieri a Montesilvano il conducente della Bmw coupè verde scura che ieri all'alba ha travolto e ucciso Patrizia Del Bene, 59 anni, sposata, una figlia. Si tratta di un 37enne peruviano, residente a Mombaroccio, regolarmente in Italia. Quella macchina rovinata parcheggiata proprio a Mombaroccio era stata notata da alcune persone che avevano avvertito la polizia municipale di Pesaro. Di lì a poco si è risaliti al proprietario che nel frattempo era arrivato in Abruzzo. L'essersi costituito entro le 24 ore dall'omissione di soccorso gli ha fatto evitare l'arresto. E' stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e omicidio colposo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Pesaro