MALORE MENTRE FA IL BAGNO, DONNA DI 76 ANNI MUORE A PESCARA

PESCARA. Una donna di 76 anni è morta in spiaggia, a Pescara, probabilmente in seguito ad un malore. Insieme al marito, all'altezza del Lido dei Carabinieri, l'anziana stava facendo il bagno, quando, poco distante dalla riva, in acqua bassa, si è improvvisamente sentita male. E' stata subito soccorsa, prima da un medico presente in spiaggia e poi dal personale del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita in obitorio. Sul posto i Carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto.