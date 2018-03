CASTELLALTO, AL VIA LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE

CASTELLALTO. Sono iniziati i lavori per il rafforzamento strutturale delle scuole medie elementari di Castellalto capoluogo e Castelnuovo Vomano per un importo di oltre 600 mila euro. L’intervento, che ha l’obiettivo di migliorarne la sicurezza sismica, si inserisce nella serie di progetti che in questi ultimi anni il Comune di Castellalto ha messo in campo per la riqualificazione anti-sismica degli edifici pubblici.

Sul fronte della manutenzione stradale, sono partiti i lavori per la sistemazione della sp 24 che da Case Molino arriva a Santa Lucia e della sp 25 che collega Castelnuovo Vomano con Castellalto. Entrambe le strade erano state gravemente danneggiate dopo le forti precipitazioni del marzo scorso. I lavori appaltati dalla Provincia consentiranno di ripristinare la sicurezza e la stabilità della piattaforma stradale attraverso mirate opere di sostegno. Prossimamente saranno interessati anche altri tratti delle strade provinciali che portano al capoluogo, come il lungofiume sulla vallata del Tordino. Nei giorni scorsi sulle strade comunali è stata effettuata la manutenzione ordinaria con la pulizia delle cunette e il taglio dell'erba sulle scarpate. Altri interventi sono in programma nelle prossime settimane, per mantenere e garantire un'adeguata circolazione stradale anche in previsione delle piogge e i temporali d'autunno.