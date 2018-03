DONNA INVESTITA DA AUTO A ORTONA IN GRAVI CONDIZIONI

ORTONA. Una donna di Ortona e' rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita questa mattina da un'auto in localita' Caldari. La donna e' stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Pescara, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Indagano sul fatto la Polizia Stradale di Ortona, intervenuta sul posto insieme ai medici del 118: secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata investita mentre attraversava la strada e avrebbe battuto violentemente a terra la testa.