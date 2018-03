FINO A DOMENICA PESCARA CAPITALE DELLO STREET FOOD

A TAVOLA. PESCARA. Da venerdì 3 luglio e fino a domenica 5 luglio, Pescara sarà capitale del cibo di strada con l’approdo della sedicesima tappa dello Streetfood Tour, un giro dei sapori d'Italia, promosso dall'Associazione nazionale Streetfood. Il luogo del cibo più popolare in arrivo da tutte le regioni dello Stivale sarà il Lungomare Cristoforo Colombo. «Abbiamo voluto questa manifestazione perché l’Associazione da anni promuove il cibo di strada italiano di qualità – spiega l’assessore ai Grandi Eventi Giacomo Cuzzi - Per tre giorni saremo un avamposto, una stazione di partenza da cui viaggiare attraverso i sapori del cibo di strada di tutta Italia, un’occasione per diversificare l’offerta di intrattenimento per la città, ma anche per divertirsi a 360 gradi, perché oltre al cibo ci saranno anche musica e piccoli eventi. Ogni regione avrà il suo prodotto tipico di punta, l’Abruzzo sarà rappresentato dagli arrosticini, che sfideranno davvero di tutto: sono oltre 50 le specialità che si potranno assaggiare sul posto e che girano anche per raccontare i territori da cui arrivano, da cui sono prodotti. Il filone enogastronomico è di certo uno dei più gettonati per l’intrattenimento, siamo certi che unire le nostre tipicità a quelle di tutto il resto d’Italia sia un valore aggiunto notevole ed è d’obbligo farlo nell’anno dell’Expo. Infatti l’evento rientra fra le inziative che abbiamo inserito nel calendario degli eventi Expe proprio perché centra i temi legati al cibo, alla sicurezza e all’identità dei territori»