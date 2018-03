ELEZIONI SINDACATI. «VITTORIA STORICA DELLA FIOM IN SEVEL»

ABRUZZO. Nei giorni 30 giugno e 1° luglio 2015 si sono svolte le elezioni per gli RLS in SEVEL, il sito più produttivo in Italia di FCA. Un appuntamento che ha assunto una valenza assoluta rispetto alle politiche messe in atto dal gruppo FCA in Italia.

I lavoratori hano voluto premiare la Fiom. Dalle urne la FIOM è risultata il primo sindacato con 2069 voti pari al 40% dei votanti con un distacco di 357 voti dalla FIM-CISL.

I voti sono stati i seguenti:

FIOM 2069

FIM 1712

UILM 952

FISMIC 455

UGL 71