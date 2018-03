INCENDIO IN IPPODROMO A TAGLIACOZZO, DISTRUTTI 4 BOX

TAGLIACOZZO. Hanno dovuto lavorare per oltre due ore i Vigili del fuoco di Avezzano impegnati a spegnere un incendio divampato, nella notte, a Tagliacozzo, in un ippodromo. Le fiamme, di origine probabilmente dolosa, hanno danneggiato parzialmente la struttura, distruggendo quattro box per cavalli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che stanno svolgendo le indagini.