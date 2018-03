CENRO ALIMENTARE VALLE DELLA PESCARA: APPROVATO IL BILANCIO

PESCARA. L'assemblea ordinaria dei soci del Centro agroalimentare della "Valle della Pescara" ha dato il via libera all'unanimità al bilancio 2014 e nominato il Sindaco unico come revisore dei conti al posto del precedente collegio sindacale composto da tre professionisti. A darne notizia è l'assessore alle Politiche agricole, Dino Pepe, che ha spiegato che «dopo la revoca dello stato di liquidazione dell'ottobre scorso e l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, passato da 9 a 3 componenti, è stato definito il contenzioso che bloccava da quasi due anni la gestione del Centro agroalimentare, gettando le premesse per il rilancio dell'attività».

La nuova gestione, in questi primi mesi, ha riattivato una serie di utili contatti con le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni di produttori. «Proprio per questo - conclude Pepe - sono convinto che grazie al lavoro dei grossisti e degli agricoltori e alla professionalità degli amministratori, il Centro sarà un importante riferimento per l'agroalimentare abruzzese».