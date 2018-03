PESCARA. GMG, AL LAVORO PER LA NUOVA PIAZZA DI PESCARA COLLI

PESCARA. L’Amministrazione è al lavoro per aprire piazza Nilde Iotti, ovvero l’area risultante dall’accordo di programma Gmg in via di Sotto sulla cui proprietà comunale il Consiglio di Stato si è espresso di recente, risolvendo un annoso contenzioso fra Comune e Gmg. Lo ha confermato il vicesindaco Enzo Del Vecchio rispondendo ad una interrogazione presentata in aula dal consigliere comunale Piero Giampietro (Pd).

«Questa vicenda è molto complessa – ha spiegato l’assessore Enzo Del Vecchio – perché l’accordo di programma Gmg stipulato negli anni Novanta è stato uno dei primissimi per la città di Pescara ed il lungo e complesso procedimento ha nei fatti bloccato il completamento dei lavori. Con gli uffici stiamo lavorando sia per chiudere l’iter amministrativo sia per completare i lavori e rimuovere così le transenne che ancora impediscono ai cittadini di fruire di quella piazza».

«Il quartiere di Pescara Colli è stato oggetto di una forte cementificazione negli ultimi vent’anni – così il consigliere Piero Giampietro illustrando l’interrogazione – senza però la progettazione di adeguati spazi per l’aggregazione, la socialità e la cultura. Il completamento di quella piazza, che nel frattempo è stata intitolata a Nilde Iotti, deve essere una priorità, in modo da togliere le recinzioni e dare ai cittadini un nuovo spazio civico. Lavoreremo perché i tempi siano rapidi».