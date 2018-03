INCENDIO LAMBISCE CASA, SOCCORSO 68ENNE IN ELIAMBULANZA

SCHIAVI DI ABRUZZO. È stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale di Chieti un 68enne di Schiavi di Abruzzo che ieri pomeriggio ha accusato un malore a seguito di un incendio che ha lambito la sua abitazione nella frazione Salce. Le fiamme hanno spaventato l'uomo cardiopatico a tal punto da farlo stare male e chiedere il soccorso del personale del 118 di Castiglione Messer Marino. Sul posto una squadra di Vigili del fuoco di Agnone e una pattuglia dei carabinieri. Il rogo è divampato intorno alle 16 in una zona agricola della parte bassa della frazione. Le fiamme hanno prima aggredito dei cumuli di erba secca, per poi diffondersi nei campi circostanti alimentate dal vento.