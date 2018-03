PARCO SIRENTE-VELINO; D'ALFONSO NOMINA UN COMMISSARIO

ABRUZZO. Il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, con proprio decreto n.63 del 30 giugno scorso, ha nominato la dott.ssa Annabella Pace - responsabile dell'Ufficio conservazione della natura del Servizio pianificazione territoriale della Regione Abruzzo - quale commissario ad Acta dell'Ente Parco regionale del Sirente-Velino. Lo rende noto un comunicato della Presidenza.

«Tale nomina - si legge ancora nella nota - assunta d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, avrà efficacia sino all'approvazione della nuova legge di riordino dell'Ente e al successivo insediamento dei nuovi organi. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco era in regine di proroga già da sei mesi. Il Presidente D'Alfonso - conclude la nota - ha ritenuto che ricorressero le condizioni per procedere al commissariamento stante la mancata approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, come previsto dall'articolo 4 della legge regionale n.42 del 2 dicembre 2011».