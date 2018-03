VASTO. FIAMME NELLA RISERVA DI PUNTA ADERCI

VASTO. Un incendio ha interessato nella notte la riserva naturale di Punta Aderci a Vasto, in particolare uno dei promotori sul mare. A dare l'allarme gli uomini della Capitaneria di Porto e alcuni pescatori che si trovavano all'interno del bacino portuale. Per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto. Le fiamme hanno aggredito la caratteristica vegetazione. Non si esclude la natura dolosa.