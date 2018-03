DA VASTO ALLE ISOLE TREMITI CON LA MOTONAVE PICASSO

VASTO. Dal 4 luglio tornano i collegamenti da Vasto, porto di Punta Penna, per le Isole Tremiti (Foggia), garantiti dalla Compagnia Navigazione Libera del Golfo di Gaeta con la motonave Picasso. Gli orari: partenza da Vasto 8:45, arrivo 10:30; da Tremiti 17:40, arrivo a Vasto 19:30. Acquisto biglietti in piazza Rodi a Vasto Marina e a Punta Penna. Personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo, diretto dal comandante D'Urso, ha delimitato gli spazi per partenze e arrivi nella stazione marittima.