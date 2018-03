DONNA SCOMPARSA NEL PESCARESE: RICERCHE IN CORSO

COLLECORVINO. In corso nel pescarese e in una zona del teramano le ricerche di una donna di 47 anni di Collecorvino (Pescara) che ieri pomeriggio si e' allontanata dalla sua abitazione. La 47enne, con problemi di depressione, non ha detto nulla alla famiglia e non ha lasciato biglietti. E' stato il marito ad avvertire i carabinieri di Montesilvano. Le ricerche sono andate avanti per tutta la serata e la notte. Oltre ai militari dell'Arma, si sono mobilitati i vigili del fuoco, anche con l'ausilio dell'elicottero. Le ricerche sono concentrate anche nel teramano in quanto il telefonino della donna ha agganciato una cella di Atri.