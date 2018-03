STRADA COLLE RENAZZO: «AL VIA DAL 6 LUGLIO I LAVORI PER RIMUOVERE FRANA».

PESCARA. Cominceranno il prossimo 6 luglio i lavori per la rimozione della frana di Colle Renazzo e si allestirà il cantiere per la messa in sicurezza della strada. Si tratta di un intervento aggiudicato all’inizio di maggio e molto atteso dai residenti della zona. I lavori dureranno 70 giorni.

«“Il cantiere che andiamo ad aprire è uno fra i più attesi della zona sud della città – così l’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Del Vecchio – Abbiamo lavorato sodo affinché l’intervento si facesse anche al fine di rispondere concretamente alle emergenze cittadine.

A un anno dall’insediamento e nonostante le difficoltà economiche del momento, abbiamo trovato le risorse per rimuovere la frana di Colle Renazzo che aspettava soluzioni dal 2013. La ditta che si è aggiudicata l’intervento è la Saceb Srl di Chieti, che ha offerto un ribasso del 38,647 per cento su un importo a base d’asta pari a 175.734 euro».