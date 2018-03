MONTESILVANO. LA CASA DI VIA ADIGE AFFIDATA ALL’AZIENDA SOCIALE

MONTESILVANO. La Casa di via Adige è ufficialmente sotto la gestione dell’Azienda Speciale. L’immobile confiscato nel 2014 e acquisito al patrimonio comunale diventerà un centro diurno per minori in difficoltà.

Dopo la delibera della Giunta relativa alla cessione in comodato d’uso della villetta all’Azienda, il direttore dell’Azienda, Eros Donatelli ha sottoscritto il contratto.

Il documento, che ha durata sino ad aprile 2019, prevede che le spese contrattuali e la manutenzione straordinaria restano al Comune, mentre la manutenzione ordinaria è affidata all’Azienda Sociale.

L’Azienda provvederà ora ad attivare le utenze, a ritinteggiare i muri, rinfrescare l’immobile, composto di 5 vani, e ad arredare la struttura.

Il centro sarà una struttura semiresidenziale rivolta a quei minori in situazioni di disagio. Al suo interno, grazie al lavoro di educatori ed assistenti sociali dell'Azienda verranno condotte attività didattiche, di supporto educativo, ma anche laboratoriali, ludiche e ricreative e che favoriscano la socializzazione. I bambini, circa una quindicina, verranno accolti dall’uscita della scuola, pranzeranno all’interno della struttura e verranno poi impegnati nelle attività didattiche e ludiche fino all’orario di cena, quando torneranno nelle loro abitazioni.