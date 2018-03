PIANELLA: INIZIATI I LAVORI PER URBANIZZARE UN INTERO QUARTIERE.

PIANELLA. Tutta la zona nord del centro abitato di Pianella è interessata dal cantiere avviato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale che riguarda, appunto, le vie Pescara, L’Aquila, Ambrosini e Donnas.

«Si tratta della più imponente opera di urbanizzazione degli ultimi venti anni – afferma il sindaco Sandro Marinelli – che prevede un investimento di 350.000 euro con il quale si andranno a centrare diversi ed importanti obiettivi. In primo luogo si realizzerà un complesso sistema di raccolta acque bianche quanto mai necessario per la prevenzione del rischio idrogeologico in una zona particolarmente esposta per ragioni orografiche a smottamenti e frane; sarà realizzata una nuova arteria di collegamento tra Via Pescara e Via Donnas in grado di garantire una fondamentale alternativa per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità locale; verranno realizzati marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica e piantati degli alberi di arancio al margine della strada, così da compensare abbondantemente anche le recisioni di alberi pericolanti che, per ragioni di sicurezza, abbiamo dovuto eseguire nei mesi scorsi».