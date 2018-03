PREGIUDICATO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI PESCARA

PESCARA. Un pregiudicato di 54 anni, e' stato arrestato ieri sera, alle 22, dalla polizia in via Piave, a Pescara, per furto aggravato. La pattuglia della Volante, mentre stava transitando lungo Corso Umberto, e' stata avvertita dal gestore di un bar di un tentativo di furto di una bici. L'arrestato, infatti, dopo aver forzato il lucchetto della due ruote, si stava allontanando verso via Milano. L'uomo pero' si e' accorto della presenza della polizia e ha svoltato in via Battisti, liberandosi della catena. I poliziotti sono comunque riusciti a raggiungerlo in via Piave e a bloccarlo. Il pregiudicato e' stato stato trovato in possesso di un cavalletto per bici, utilizzato per forzare il lucchetto. L'uomo sara' processato per direttissima.