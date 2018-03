COMUNE VASTO: NUOVA GIUNTA IN ATTESA DEL RIENTRO DEL SINDACO LAPENNA

VASTO. Il vicesindaco del Comune di Vasto, Vincenzo Sputore, ha firmato i decreti di nomina di Luigi Marcello, consigliere comunale della lista Giustizia Sociale e di riconferma per il dimissionario Luigi Masciulli (Psi) oltre ad aver ridistribuito alcune deleghe. Marcello fa il suo ingresso nell'esecutivo la titolarità dell'assessorato ai servizi, tenuta fino a ieri da Marco Marra.

A quest'ultimo il vicesindaco ha assegnato la delega all'Ambiente, che in precedenza gestiva lui direttamente. Marra detiene anche la delega ai parchi. Masciulli conserva la delega all'Urbanistica con l'aggiunta di Scuola e Sport. Tutto il resto rimane invariato con Nicola Tiberio ai Lavori Pubblici e Demanio; Lina Marchesani personale e servizi demografici; Anna Suriani ai servizi sociali. I decreti sono stati firmati da Sputore stante il perdurare dell'autosospensione per motivi familiari del sindaco Luciano Lapenna. Gli elettori vastesi saranno chiamati alle per il rinnovo del Consiglio comunale nella prossima primavera.