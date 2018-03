ACQUA: GIOVEDÌ INTERRUZIONE EROGAZIONE A CITTÀ SANT'ANGELO

CITTA' SANT'ANGELO. Il prossimo 2 luglio sarà interrotto il servizio di erogazione idrica per la parte alta del territorio di Città Sant'Angelo, comprese le zone di Madonna della Pace. L'Aca comunica che a causa di lavori necessari per la messa in funzione della nuova conduttura realizzata in località Annunziata, l'erogazione sarà interrotta dalle ore 14 e sarà ripristinata in tarda serata a lavori ultimati, salvo imprevisti. Si tratta di una linea nuova creata per sostituire quella preesistente che è stata gravemente compromessa dal maltempo del 5 e 6 marzo scorsi. La linea è già stata creata e resta solo l'ultimo tassello, quella di collegarla. Si lavorerà con due squadre, una a monte e una valle, per ridurre i tempi alla metà. Pertanto nella mattinata e per tutta la giornata di venerdì 3 luglio sarà garantita la normalizzazione del servizio in tutte le zone.