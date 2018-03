LA TRADECO NON PAGA GLI STIPENDI: I SINDACATI DIFFIDANO L’AZIENDA

MONTESILVANO. Stipendi pagati in ritardo e inadempienze dal punto di vista sanitario e della sicurezza.

I sindacati hanno inviato una formale diffida alla Tradeco, la società che ha vinto l’appalto per la pulizia urbana e la raccolta dei rifiuti a Montesilvano.

Gli stipendi che dovrebbero essere pagati entro il 15 del mese successivo non vengono pagati. I lavoratori attendono ancora la mensilità di maggio.

«Detto ritardo non è giustificato ovvero giustificabile, stante l’oramai comportamento cristallizzato da parte di codesta Società», scrivono i sindacati, «la quale procede al pagamento degli stipendi solo dopo aver ottenuto il relativo canone da parte dell’Ente, peraltro non condivisibile dalle scriventi OO.SS., si DIFFIDA le S.V. al pagamento della mensilità a tutti i dipendenti addetti alla commessa in parola, entro non oltre DUE giorni dal ricevimento della presente, preannunciando sin d’ora che in difetto di quanto diffidato si precederà nelle sedi ritenute più opportune».