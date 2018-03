CANTIERE ABRUZZO, A RIVISONDOLI DUE GIORNI DI CONFRONTO NEL CENTRODESTRA

RIVISONDOLI. Due giorni dedicati al confronto con l’obiettivo di buttare le basi per costruire un’alternativa politica seria sia a livello nazionale sia regionale. L’Onorevole Fabrizio Di Stefano (Forza Italia) presenta così la manifestazione “Politica e/è confronto #costruiamolalternativa”, promossa da Cantiere Abruzzo e in programma il 3-4 luglio a Rivisondoli, durante la conferenza stampa tenuta questa mattina a Pescara con i Consiglieri regionali Mauro Febbo (Presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale) e Lorenzo Sospiri (Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale).