DROGA DA NAPOLI PER LA COSTA TERAMANA, UN PATTEGGIAMENTO

TERAMO. A gennaio era stato arrestato insieme ad altre 12 persone nell'ambito di una maxi operazione contro lo spaccio lungo la costa teramana. Un'inchiesta nell'ambito della quale questa mattina Cristian Ciabattoni, 43 anni, di Martinsicuro, ha patteggiato una pena a 4 anni e 6 mesi per spaccio e rapina davanti al gup Franco Tetto. L'inchiesta che aveva portato Ciabattoni in carcere è quella a firma del pm Silvia Scamurra e che a gennaio aveva portato i Carabinieri a sgominare una band italo albanese dedicata allo spaccio di cocaina. Droga che arrivava dal napoletano attraverso tutta una serie di corrieri. Tra le persone coinvolte anche un brigadiere dei Carabinieri oggi in pensione. Nell'ambito della stessa inchiesta la scorsa settimana erano state rinviate a giudizio altre 13 persone.