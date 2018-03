ANNUNCIA SUICIDIO VIA SMS, LA SALVA LA POLIZIA A TERAMO

CELLINO ATTANASIO. Annuncia via sms il suicidio e viene salvata dalla polizia chiamata dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Teramo. Una teramana di 42 anni, aveva messaggiato al proprio medico curante l'intenzione di suicidarsi. Il medico ha chiamato la polizia che e' riuscita a localizzare l'ultima presenza telefonica a Teramo e successivamente nel comune di Cellino Attanasio (Teramo). Le ricerche si sono protratte da venerdi' fino a domenica, quando il poliziotto in servizio al "113", contattata telefonicamente la donna, e' riuscito a mantenerla in linea, permettendo cosi' la localizzazione e l'intervento degli agenti, dei vigili del fuoco e della Asl. La donna e' stata poi ricoverata presso l'ospedale.