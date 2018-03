AUTOMOBILISMO. VIA ALLE SVOLTE DI POPOLI 2015. LA GARA IL 9 AGOSTO

POPOLI. La mitica corsa automobilistica in salita “Svolte di Popoli” (edizione numero 53) ci sarà il 9 agosto, anche se verifiche e prove faranno da prologo già il 7 e l'8.

L'organizzazione ha lavorato tanto a fari spenti in questi mesi e arrivati al mese di giugno può annunciare ufficialmente che sono state superate tutte le incertezze che pure avevano caratterizzato l'inverno. Le solite gravi incertezze economiche, ma grazie al sostegno delle forze imprenditoriali e politiche, in particolar modo della Regione Abruzzo e dell'amministrazione di Popoli oltre che di importanti sponsor, ora si può procedere con la parte tecnica e sportiva.

Finalmente.

E il presidente del comitato organizzatore Carlo Trafficante sta monitorando con attenzione, insieme alla Provincia, le varie attività per garantire un manto stradale di primo piano.

Sul fronte-adesioni alle competizione, certa la presenza del siciliano Domenico Cubeda, che ha vinto a suon di record le ultime due edizioni. Ma occhio anche al giovane talento umbro Michele Fattorini (entrambi su Osella PA 2000 - vettura da campionato assoluto). E poi altri big della specialità delle corse automobilistiche in salita: Adolfo Bottura (Osella FA30) e contatti in corso con Domenico Scola e Simone Faggioli.

Insomma, a livello motoristico si annuncia addirittura una eccellente edizione numero 53.