VITIVINICOLO:ECCO IL BANDO PER ASSEGNAZIONE DIRITTI IMPIANTO

IL BANDO. ABRUZZO. E' stato pubblicato sul portale della Regione Abruzzo il bando che disciplina l'assegnazione dei diritti di impianto messi a disposizione dell'ente stesso. Acquisendo tali diritti, gli agricoltori potranno impiantare nuovi vigneti atti a produrre vini a Denominazione di Origine (D.O.) e ad Indicazione Geografica (I.G.). Complessivamente sono disponibili Ha 504,05 e prioritariamente sono destinati ai giovani imprenditori con meno di 40 anni. Una quota (pari a Ha 10.00.00) è stata riservata ad Istituti Agrari, Enti di ricerca, Onlus e Vivaisti. Il costo dei diritti che saranno concessi ai beneficiari del bando varia da 500 a 1500 per ettaro, in base alla categoria di appartenenza. Questo bando è molto importante in quanto sino ad ora si potevano acquistare e vendere i diritti di reimpianto, seppure in ambito regionale, quindi c'era maggiore elasticità per le aziende. Dal 2016 non ci saranno più compravendite e saranno assegnate autorizzazioni su base nazionale. I vecchi diritti potranno essere esercitati in portafoglio produttori entro il 2020.