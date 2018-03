RUBANO PRIMA AUTO E POI IN DUE DISTRIBUTORI

PESCARA. Tre furti in successione ieri sera tra Silvi e Montesilvano. Verso le 19 un'auto, una Opel Astra station wagon, e' stata rubata a Silvi Marina, e successivamente sono stati presi di mira due distributori di benzina, uno a Citta' Sant'Angelo e uno a Montesilvano. I ladri sono entrati nei bar e hanno portato via il denaro contenuto in cassa, non ancora quantificato. I carabinieri sono stati avvisati dai cittadini e stanno indagando, partendo dalle indagini riprese dalle telecamere, che mostrano la Opel rubata proprio negli spazi delle due aree di servizio. (