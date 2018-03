RAI1: "LINEA VERDE ORIZZONTI", DALL'ABRUZZO ALLE MARCHE

ABRUZZO. La puntata di Linea Verde Orizzonti, condotto da Chiara Giallonardo e Federico Quaranta,in onda sabato 27 giugno, alle 10.25, su Rai1, mostrera' le bellezze del Padiglione Italia, il nostro simbolo di Expo Milano 2015. Un percorso straordinario per capire meglio l'identita' del Bel Paese attraverso creativita', eccellenza, tradizione, cultura e turismo. Un grande impatto visivo che trova la sua massima espressione nell'Albero della Vita. Il viaggio proseguira' nel centro Italia tra le attrattive e le tradizioni dell'Abruzzo e delle Marche. Si visiteranno le suggestive grotte carsiche di Stiffe in provincia dell'Aquila,si assistera' alla preparazione di un particolare salume abruzzese, si vedranno i gamberi d'acqua dolce che proliferano in un torrente tenuto segreto dal Corpo Forestale dello Stato e le bellezze di Pennadomo un piccolo comune antico in provincia di Chieti