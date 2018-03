PARCO VILLA DE RISEIS, NUOVA GESTIONE CON MUSICA, LABORATORI E SPETTACOLI

CRONACA. PESCARA. Nuova gestione per il Parco Villa De Riseis. La cooperativa Aurora si è aggiudicata la gestione.

Il parco sarà gestito con il pagamento di un canone di 4mila euro l’anno più una polizza assicurativa. Villa de Riseis è uno dei parchi con il miglior potenziale economico, che potrà essere costruito attraverso attività di catering, animazione, aprendolo alla maggiore fruizione possibile.

Il primo passo è la creazione dello Sportello Sociale del Borgo, aperto un giorno a settimana con l’obiettivo di ascoltare, comprendere e dare informazioni sull’inclusione sociale e i problemi della disabilità. Sarà poi attivato un altro Sportello per i ragazzi in difficoltà con lo studio, “Aiuto allo Studio”, che fornirà un supporto psicologico e un punto di riferimento gratuito alle famiglie del territorio. Saranno poi attivati dei Laboratori di Esperienze: laboratori artistici, di fotografia, di musica, laboratori creativi per bambini, in un locale all’interno del parco. Nei mesi estivi ci saranno gli eventi del saggio finale del laboratorio teatrale, spettacoli di magia e serate danzanti, tutte attività proposte dalle Associazioni del territorio perché il cittadino deve sentirsi a proprio agio nel parco che non è di nessuno ma deve essere una zona spensierata dove poter portare avanti progetti. Inoltre dal 31 agosto al 14 settembre ci sarà una mostra fotografica in collaborazione con le Associazioni culturali del territorio, e saranno organizzati dei campus estivi per i bambini dai 3 agli 11 anni.