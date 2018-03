INAUGURATA LA NUOVA STAZIONE FORESTALE DI ALBA ADRIATICA

CRONACA. ALBA ADRIATICA. È stata inaugurata la nuova sede della Stazione del Corpo forestale dello Stato negli ampi locali messi a disposizione dal Comune di Alba Adriatica in Via Bafile n° 69. «L’auspicio è che la nuova stazione assicuri un uso legale e sostenibile delle risorse naturali, contrastando le manomissioni del territorio, concorrendo alla sicurezza delle aree rurali e marine» questo un breve passaggio del discorso del Comandante Regionale Abruzzo, Ciro Lungo che ha presentato la nuova istituzione del servizio ciclomontato presso la Stazione di Alba Adriatica, richiesto dalla Regione Abruzzo e dalle autorità di pubblica sicurezza. La squadra di forestali in bicicletta, che consta dei quattro elementi della stazione di Alba Adriatica, pattuglierà il litorale della costa teramana, da Martinsicuro a Roseto degli Abruzzi, in particolar modo nei mesi estivi.