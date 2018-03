ENTI LOCALI: IL SINDACO PENNE NUOVO PRESIDENTE DEL CAL

CRONACA. L’AQUILA. Il sindaco di Penne, Rocco D’Alfonso, Pd, è il nuovo presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Subentra all’ex presidente della Provincia dell’Aquila, Antonio Del Corvo. Eletto anche il nuovo vice presidente dell’organismo: si tratta del sindaco di Roseto, Enio Pavone. Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, si è congratulato con i nuovi vertici eletti in occasione dell’ultima riunione del Consiglio delle Autonomie Locali. «Mi preme far pervenire a Rocco D’Alfonso e Enio Pavone – ha detto Di Pangrazio – gli auguri più sinceri di buon lavoro per il nuovo incarico. Voglio ricordare – ha aggiunto– che il Cal svolge un ruolo importante: funge, infatti, da cerniera e coordinamento fra la Regione e il sistema degli enti locali. Sono certo che i neo eletti sapranno valorizzare il patrimonio dell'organismo consultivo al fine di affrontare le varie trasformazioni in materia di competenze degli enti locali e – conclude – per far fronte a delicate questioni che sono cruciali per lo sviluppo del nostro territorio».