MARITO VIOLENTO ARRESTO IN FLAGRANZA

LANCIANO. La Polizia di Lanciano ha arrestato in flagranza di reato un 34enne di nazionalita' albanese per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, O.C., e' stato fermato davanti un'abitazione in un comune del Frentano, mentre minacciava i familiari che si erano rifugiati all'interno per sfuggire ai suoi maltrattamenti. Gli agenti del commissariato di Lanciano erano intervenuti piu' volte per i litigi scoppiati in passato in casa della coppia, che risiede nel Frentano da tempo. L'uomo, marito e padre di tre bimbi, sorvegliato dalla polizia per le precedenti minacce, e' stato trasferito nel carcere di Villa Stanazzo a disposizione dell'autorita' giudiziaria.