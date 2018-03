L’AUTOMOTIVE-MECHATRONIC VALLEY A CACCIA DI TECNICI HI-TECH:

ISTRUZIONE. LANCIANO. La Fondazione ITS Sistema meccanica di Lanciano (Ch) ha aperto le pre-iscrizioni al nuovo corso post-diploma di Tecnico superiore per l'Automazione ed i sistemi meccatronici.

Il corso ITS è rivolto a tutti coloro in possesso di un diploma di scuola secondaria, meglio se di scuole tecniche, che vogliono specializzarsi nel mondo della meccanica e meccatronica, puntando ad una formazione pratica on the job. Effettuando la pre-iscrizione ON-LINE sul sito web www.innovazioneautomotive.eu si riceveranno aggiornamenti, informazioni sul bando, sul programma e sulla tempistica direttamente alla propria email.

Il nuovo profilo professionale è frutto del lavoro di analisi dei fabbisogni di competenze realizzato da personale delle imprese (esperti in sviluppo risorse umane), del mondo della scuola, dell’università e della formazione ed è finalizzato a formare un super tecnico “SMART”.