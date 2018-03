10ELOTTO: AD AVEZZANO VINTI QUASI 80 MILA EURO CON NUMERO ORO

AVEZZANO. Grazie al Numero Oro, la nuova opzione di gioco del 10eLotto, sono stati vinti 79.787 euro con 2 euro ad Avezzano. Per il concoso del 23 giugno e' la vincita piu' alta d'Italia. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati, con i 20 estratti, indovinandone 9 su 10. La vincita di Avezzano e' stata registrata nella ricevitoria della sig.ra Laura Cherubini in via Cav. Vittorio Veneto, 64. Il totale delle vincite ottenute dai giocatori che hanno scelto l'opzione Numero Oro e visto il Numero Oro estratto tra i numeri vincenti, ammonta dalla data del lancio (giugno 2014) a quasi 1 miliardo di euro. Sette giocatori su dieci nella top ten delle vincite hanno scelto il Numero Oro.