PERDE CONTROLLO DELLA MOTO IN A14, GRAVE VIGILE DI LECCE

VASTO. Un uomo di 59 anni e' rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto con cui stava viaggiando in direzione sud sull'autostrada A14, all'altezza del casello Vasto Sud (Chieti). L'incidente e' avvenuto ieri mattina intorno alle 11.30, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Vasto Sud, intervenuta sul posto con diverse pattuglie. L'uomo, un agente della polizia municipale di Lecce, e' stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara dove si trova ricoverato in prognosi riservata.