CONSIGLIO ABRUZZO: SLITTANO NUOVE NORME SERVIZI FUNEBRI

ABRUZZO. Il Consiglio regionale, al termine della seduta che si e' conclusa ieri in serata, ha approvato lo slittamento di 6 mesi dell'entrata in vigore della disposizione (inserita nella Legge funeraria regionale) che impone a coloro che esercitano l'attivita' di impresa funebre, di avere la disponibilita' funzionale di un mezzo per il trasporto delle salme. E' passata, infine, all'unanimita' una risoluzione che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per bloccare i permessi per nuove esplorazioni petrolifere in Adriatico richiesti dalla societa' Spectrum Geo al Ministero dello Sviluppo economico.