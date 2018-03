PIANO REGOLATORE PORTUALE PESCARA: NUOVA RIUNIONE IL 7 LUGLIO

PESCARA. Nuova seduta fissata a martedi' 7 luglio per la Commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riunita oggi sulla valutazione delle osservazioni al Piano Regolatore Portuale di Pescara che sono state inviate dalla Capitaneria di Porto al ministero delle Infrastrutture meno di un mese fa.

Nel merito, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni per quanto riguarda gli aspetti legati al piano stralcio della difesa dalle alluvioni e concordando un confronto diretto fra il relatore competente in seno alla Commissione e i tecnici dell'Autorita' di Bacino al fine di chiarire gli ulteriori elementi per quanto riguarda l'aspetto specifico, sia in ordine al trasporto solido del fiume che alla sedimentazione dei materiali nel suo alveo.

l termine dei lavori la Commissione si e' nuovamente convocata da qui a 14 giorni, per il 7 luglio prossimo. Considerato il calendario intenso dei lavori dell'organismo, la data ravvicinata rappresenta un dato estremamente positivo sulla conclusione della procedura in tempi ristretti.