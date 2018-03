NUOVO BLITZ NAS IN OSPEDALE AVEZZANO, ANCORA FARMACI SCADUTI

AVEZZANO. Nuovo blitz dei Carabinieri del Nas di Pescara all'ospedale di Avezzano, dopo quello che, lo scorso 12 giugno, aveva portato al sequestro di medicinali scaduti, in tre reparti. Nel corso dei controlli odierni, estesi all'intera struttura, i militari hanno trovato e sequestrato, in molti reparti, diverse decine di confezioni di medicinali scaduti, già pronti per la somministrazione ai pazienti. L'attività odierna rientra nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, scaturita proprio in seguito al controllo eseguito dai Nas lo scorso 12 giugno. In quell'occasione il manager della Asl Avezzano-L'Aquila-Sulmona, Giancarlo Silveri, aveva annunciato l'avvio di un'inchiesta interna per verificare eventuali responsabilità.